Bingöl’de yaşlı adamı öldürüp, kendi bahçesine gömdü

Kendisine ait bahçede sırtından silahla vurulmuş halde toprağa gömülü bulunan yaşlı adamın katili, 15 yaşındaki erkek çocuğu çıktı. Gözaltına alınan zanlı, cinayeti hakaret üzerine işlediğini söyledi.

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Pınaraltı köyünde Teyfik Kaynar’ın (79) ailesi, 26 Haziran’da jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, Kaynar’ın gidebileceği yerleri kadavra köpeği ile aramaya başladı.

Sırtından vurulduğu tespit edildi

Aramada, Kaynar’a ait bahçede kadavra köpeğinin tepki vermesiyle kazı çalışması yapıldı.

Bir süre sonra Kaynar’ın cesedine ulaşıldı.

İlk incelemede Kaynar'ın sırtından silahla vurulduğu tespit edildi.

Aile üyelerinden bazıları karakola götürüldü

Kaynar’ın cansız bedeni, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna götürüldü.

Ekipler, ifadelerini almak üzere aralarında aile üyelerinin de olduğu bazı kişileri karakola götürdü.

Katil 15 yaşında

Yapılan sorgularda, kaybolduğu gün Teyfik Kaynar’ın yanında, daha önce Diyarbakır’dan köye geldiği belirtilen M.A’nın (15) görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan M.A., çapraz sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti.

Öldürdü, duş alıp üzerini değiştirdi

M.A. ifadesinde, kendisine sürekli hakaret ettiği gerekçesiyle evden aldığı tüfek ile Kaynar'ı sırtından birkaç defa ateş ederek öldürdüğünü söyledi.

Kullandığı silahı da güvenlik güçlerine teslim eden M.A., cinayetin ardından ablasının evinde duş aldığını, üzerini değiştirdiğini, ardından da evden ayrıldığını belirtti.

Adliyeye sevk edilecek

DHA’nın haberine göre M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan Teyfik Kaynar'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.