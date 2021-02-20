Bingöl'de yol kenarındaki yavru köpekler için kulübe yaptılar

Yol kenarındaki yavru köpekleri fark eden vatandaşlar, üşümesinler diye barınak oluşturdu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yılın yaklaşık 6 ayı kar altında gerçeken, kış şartları etkisini sürdürüyor.

Yer yer 1 metreye ulaşan kar nedeniyle sokak hayvanları da zorluk yaşıyor.

İlçeden Kargapazarı köyüne giden vatandaşlar, yol kenarında üşüyen yavru köpekleri fark etti.

ÜŞÜMESİNLER DİYE KULÜBE YAPILDI

Bunu üzerine vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yol kenarına 15-20 yavru köpeğin girebileceği bir kulübe yaptı. Hayvan severlerden Öztürk Çelik ve Özgür Karadaş, her gün yaklaşık 5 kilometre mesafe giderek köpekleri beslemeye başladı.

Bingöl'de yol kenarındaki yavru köpekler için kulübe yapıldı ViDEO

"YEMİNİ, SÜTÜNÜ VERİYORUZ"

Yavru köpekler için mama talebinde bulunan Öztürk Çelik, “Karlıova kış memleketi, 1 metre kar yağdı. Biz arkadaşlarla buradan geçerken yavru köpekleri gördük ve içimiz el vermedi bu duruma. Biz de kendi çabamızla, esnaf arkadaşlarımızın desteğiyle 15-20 yavru köpeğin yerleşebileceği bir yer yaptık.

Karlıovayla bu bölge arası 5 kilometre. Gün içerisinde ve akşamları gelip gidiyoruz. Yemini veriyoruz, sütünü veriyoruz. Bize köpek mamaları göndermelerini istiyoruz" dedi.