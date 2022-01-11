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- Bingöl'de yol uygulamasında yakalanan sürücülere ceza
Bingöl'de yol uygulamasında yakalanan sürücülere ceza
- İHA
- 11.01.2022 - 14:05
- Güncelleme : 11.01.2022 - 14:08
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde 33 noktada, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerle ilgili Bingöl Valiliği'nden açıklama geldi.
Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:
"TOPLAM 34 KİŞİ YAKALANMIŞ, 9 ARACA 9 BİN 378 TL İDARİ YAPTIRIM UYGULANMIŞTIR"
"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından 589 personel ile 33 noktada eş zamanlı olarak şok yol kontrolü uygulanmıştır. Uygulanan şok yol kontrollerinde 5 bin 698 şahıs, 3 bin 225 araç sorgulanmış, 36 okul servisi kontrol edilmiştir. Uygulama sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 1 şahıs, yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 31 şahıs ve iki ayrı araç içerisinde yapılan kontrolde toplam 65 gram toz esrar maddesi bulunarak yakalanan 2 şahıs olmak üzere toplam 34 şahıs yakalanmış, 9 araca 9 bin 378 TL idari yaptırım uygulanmıştır."