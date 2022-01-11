Bingöl'de yol uygulamasında yakalanan sürücülere ceza

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yol uygulamasında, yakalanan 34 kişi ile birlikte 9 araç sürücüsüne 9 bin 378 lira ceza kesildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde 33 noktada, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerle ilgili Bingöl Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"TOPLAM 34 KİŞİ YAKALANMIŞ, 9 ARACA 9 BİN 378 TL İDARİ YAPTIRIM UYGULANMIŞTIR"

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından 589 personel ile 33 noktada eş zamanlı olarak şok yol kontrolü uygulanmıştır. Uygulanan şok yol kontrollerinde 5 bin 698 şahıs, 3 bin 225 araç sorgulanmış, 36 okul servisi kontrol edilmiştir. Uygulama sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 1 şahıs, yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 31 şahıs ve iki ayrı araç içerisinde yapılan kontrolde toplam 65 gram toz esrar maddesi bulunarak yakalanan 2 şahıs olmak üzere toplam 34 şahıs yakalanmış, 9 araca 9 bin 378 TL idari yaptırım uygulanmıştır."