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    Bingöl'deki orman yangını söndürüldü

    Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle 25 Haziran'da başlayan, kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları başarıyla sonuçlandı.
    • AA
    • 29.06.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 09:18
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    Bingöl'deki orman yangını söndürüldü

    Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangın söndürüldü.

    İlçeye bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle 25 Haziran'da başlayan, kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangında, ekipler aralıksız çalışma yürüttü.

    EKİPLER YOĞUN MÜCADELE VERDİ

    Adana ve Hatay'dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 itfaiye, 5 kepçe ve dozer, 2 ilk müdahale aracı, 1 ekskavatör, 3 su ikmal aracı, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlardan oluşan 45 ekibin çalışması sonucu, bu sabah saatlerinden itibaren sadece bir bölgedeki yangın da söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

    Bingöl'deki orman yangını söndürüldü VİDEO

    Bingöl deki orman yangını söndürüldü #1

    YANGIN, TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

    Orman Genel Müdürlüğü tarafından helikopterden çekilen görüntülerde, yangının tamamen söndürüldüğü görülüyor.

    YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMADI

    Zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdüren ekiplerin yoğun çabasıyla yangının yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.

    Bingöl deki orman yangını söndürüldü #2

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