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- Bingöl'deki tartışmada, 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı
Bingöl'deki tartışmada, 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı
Yolda karşılaştığı kişiyle tartışmaya başlayan 16 yaşındaki Muhammet Ali C., boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı.
- DHA
- 13.07.2021 - 10:29
- Güncelleme : 13.07.2021 - 10:42
Gece saatlerinde Bingöl'deki İnönü Mahallesi'nde bir sokak üzerinde yürüyen 16 yaşındaki Muhammet Ali C., T.G. ile kaşılaştı.
İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesinin ardından T.G., Muhammet Ali C.'yi boyundan bıçaklayıp, kaçtı.
16 YAŞINDAKİ GENÇ, HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Muhammed Ali'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Acil serviste tedaviye alınan Muhammet Ali C.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
ŞAHIS ARANIYOR
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, T.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.