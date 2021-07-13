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    Bingöl'deki tartışmada, 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı

    Yolda karşılaştığı kişiyle tartışmaya başlayan 16 yaşındaki Muhammet Ali C., boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 10:42
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    Bingöl'deki tartışmada, 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı

    Gece saatlerinde Bingöl'deki İnönü Mahallesi'nde bir sokak üzerinde yürüyen 16 yaşındaki Muhammet Ali C., T.G. ile kaşılaştı.

    İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesinin ardından T.G., Muhammet Ali C.'yi boyundan bıçaklayıp, kaçtı.

    16 YAŞINDAKİ GENÇ, HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Muhammed Ali'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Acil serviste tedaviye alınan Muhammet Ali C.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    ŞAHIS ARANIYOR

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, T.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

    Bingöl deki tartışmada, 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı #1

    Bingöl deki tartışmada, 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı #2

    Bingöl deki tartışmada, 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı #3

    Bingöl deki tartışmada, 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı #4

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