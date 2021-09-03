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- Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ele geçirildi
Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ele geçirildi
Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ve 282 kök kenevir bitkisi yakalandı. Yakalanan bitkiler, jandarma tarafından imha edildi.
- DHA
- 03.09.2021 - 18:00
Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de uyuşturucuya yönelik istihbari ve teknik çalışma yürüttü.
Ekipler, Genç ilçesi kırsalında, şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
BİNLERCE KÖK SKUNK VE 282 KÖK KENEVİR YAKALANDI
1 Eylül'de Genç ilçesi kırsalında arazi içinde yapılan aramada, 3 bin 400 kök skunk, 282 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucunun kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.