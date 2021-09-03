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Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ele geçirildi

Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ve 282 kök kenevir bitkisi yakalandı. Yakalanan bitkiler, jandarma tarafından imha edildi.