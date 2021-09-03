Euro
9.869
0.19%
Dolar
8.3022
0.34%
Altın
488.22
1.38%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
417.799
1.92%
EXEN Coin
24.02
-2.51%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ele geçirildi

    Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ve 282 kök kenevir bitkisi yakalandı. Yakalanan bitkiler, jandarma tarafından imha edildi.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de uyuşturucuya yönelik istihbari ve teknik çalışma yürüttü.

    Ekipler, Genç ilçesi kırsalında, şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

    BİNLERCE KÖK SKUNK VE 282 KÖK KENEVİR YAKALANDI

    1 Eylül'de Genç ilçesi kırsalında arazi içinde yapılan aramada, 3 bin 400 kök skunk, 282 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucunun kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ele geçirildi #1

    Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ele geçirildi #2

    Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ele geçirildi #3

    Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 kök skunk ele geçirildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir