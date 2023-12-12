Gün geçmiyor ki başıboş köpek saldırısı yaşanmasın.
7'den 70'e tüm vatandaşların büyük korku yaşadığı sokak köpekleri, saldırılarıyla ölüme ve ağır yaralanmalara yol açıyor.
Bunun en yakın örneği geçtiğimiz günlerde Rize ve Ankara'da yaşandı.
Saldırının yeni adresi Karabük
Olay henüz unutulmadan bu duruma bir yenisi daha eklendi. Bu kez saldırının adresi Karabük.
14 yaşındaki Kaan Kuzey Yalçın, yolda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Kuduz aşısı oldu
Köpeğin bacağında ısırdığı Yalçın, Karabük Mesleki Eğitim Merkezine giderek hocalarına kendisini köpek ısırdığını söyledi.
Yalçın daha sonra hastaneye götürülerek kuduz aşısı vuruldu.
"Arkamdan geldi yere düştüm bacağımdan tuttu"
Olayı anlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Dolmuştan indim, aradan girdim sola döndüm Mesleki Eğitim Merkezine çıkacaktım. Köpeği gördüm, geçtim etrafından arkamda kalmıştı. Sonra arkamdan geldi, yere düştüm bacağımdan tuttu. Korkuyla bağırdım, bağırınca korkup kaçtı. Ben tektim, merkeze çıktım. Hocaya söyledim, babam geldi daha sonra hastaneye gittim. Hastanede 'kuduz olma ihtimali var' dediler. Birinci doz aşımı oldum, 4 doz aşı olacakmışım.
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