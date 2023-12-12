Bir sokak köpeği saldırısı daha! Karabük'te 14 yaşındaki çocuk yaralandı Yolda yürüdüğü sırada sokakta gördüğü köpeğin saldırısına uğrayan genç, hocaları tarafından hastaneye götürüldü. Genç çocuk kuduz aşısı olduğunu söyledi.

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İHA

Gün geçmiyor ki başıboş köpek saldırısı yaşanmasın.

7'den 70'e tüm vatandaşların büyük korku yaşadığı sokak köpekleri, saldırılarıyla ölüme ve ağır yaralanmalara yol açıyor.

Bunun en yakın örneği geçtiğimiz günlerde Rize ve Ankara'da yaşandı.

Saldırının yeni adresi Karabük

Olay henüz unutulmadan bu duruma bir yenisi daha eklendi. Bu kez saldırının adresi Karabük.

14 yaşındaki Kaan Kuzey Yalçın, yolda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Kuduz aşısı oldu

Köpeğin bacağında ısırdığı Yalçın, Karabük Mesleki Eğitim Merkezine giderek hocalarına kendisini köpek ısırdığını söyledi.

Yalçın daha sonra hastaneye götürülerek kuduz aşısı vuruldu.

"Arkamdan geldi yere düştüm bacağımdan tuttu"

Olayı anlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Dolmuştan indim, aradan girdim sola döndüm Mesleki Eğitim Merkezine çıkacaktım. Köpeği gördüm, geçtim etrafından arkamda kalmıştı. Sonra arkamdan geldi, yere düştüm bacağımdan tuttu. Korkuyla bağırdım, bağırınca korkup kaçtı. Ben tektim, merkeze çıktım. Hocaya söyledim, babam geldi daha sonra hastaneye gittim. Hastanede 'kuduz olma ihtimali var' dediler. Birinci doz aşımı oldum, 4 doz aşı olacakmışım.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)