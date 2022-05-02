Birliğinde şehit düşen asker Kırşehir'de defnedildi

Görev yaptığı İzmir'deki birliğinde şehit olan Mustafa Türkyılmaz, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bir ocağa daha şehit ateşi düştü.

İzmir'in Foça ilçesinde deniz muhafız er olarak görev yapan Mustafa Türkyılmaz, birliğinde hayatını kaybetti.

Memleketinde defnedildi

İHA'nın haberine göre, Şehit olan Türkyılmaz'ın naaşı, memleketi olan Kırşehir'e getirildi.

Merhum askerin cenazesi, Ali Çam Cami'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.