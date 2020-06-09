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- Birlikte yaşayan çiftin yakınları polise saldırdı
Birlikte yaşayan çiftin yakınları polise saldırdı
- AA
- 09.06.2020 - 08:52
Kırklareli Koru Sokak'ta birlikte yaşayan S.C. ile E.B. arasında çıkan kavga sonucu, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgeye gelmesi üzerine E.B. ve bir aylık bebeğini darbettiği ileri sürülen S.C., olay yerinden kaçtı.
YAKINLARI POLİSLERE SALDIRDI
Koruma talebinde bulunan ve eşyalarını almak için eve giren E.B. ile S.C.'nin yakınları polis ekiplerine, taş, bıçak ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.
HASTANEDE BEKÇİLERE DE SALDIRDILAR
Arbede sırasında yaralanan 2 kişi, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane bahçesine gelen S.C.'nin yakınları ise bu kez güvenlik önlemi alan bekçilere taş ile saldırdı.
ÇOK SAYIDA POLİS MÜDAHALEDE BULUNDU
Kalabalık polis ekiplerinin müdahalesi ile dağıtıldı.
Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.