Dolar
6.7834
-0.0751%
Euro
7.6609
-0.073%
Altın
1697.42
-0.0794%
Borsa
109637.08
0%
G. Altın
370.497
-0.065%
Bitcoin
65725.21
-0.2627%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Birlikte yaşayan çiftin yakınları polise saldırdı

    Kırklareli'de, birlikte yaşadığı kadın ve bir aylık bebeğini darbettiği öne sürülen şüphelinin yakınları taş, bıçak ve sopalarla polislere saldırdı.
    • AA
    • 09.06.2020 - 08:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Birlikte yaşayan çiftin yakınları polise saldırdı

    Kırklareli Koru Sokak'ta birlikte yaşayan S.C. ile E.B. arasında çıkan kavga sonucu, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin bölgeye gelmesi üzerine E.B. ve bir aylık bebeğini darbettiği ileri sürülen S.C., olay yerinden kaçtı.

    YAKINLARI POLİSLERE SALDIRDI

    Koruma talebinde bulunan ve eşyalarını almak için eve giren E.B. ile S.C.'nin yakınları polis ekiplerine, taş, bıçak ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

    HASTANEDE BEKÇİLERE DE SALDIRDILAR

    Arbede sırasında yaralanan 2 kişi, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane bahçesine gelen S.C.'nin yakınları ise bu kez güvenlik önlemi alan bekçilere taş ile saldırdı.

    ÇOK SAYIDA POLİS MÜDAHALEDE BULUNDU

    Kalabalık polis ekiplerinin müdahalesi ile dağıtıldı.

    Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

    Görüş Bildir