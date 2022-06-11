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    Bitlis çayırlık kavgası can aldı: 3 ölü

    Mutki ilçesinde iki aile arasında ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
    • 11.06.2022 - 05:44
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    Bitlis çayırlık kavgası can aldı: 3 ölü

    Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde Karataş ve Umaç aileleri arasında arazide ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    Ağır yaralı 3 kişi de kurtarılamadı

    Kavgada Meran ve Naif Karataş olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Özmen Karataş kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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