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Bitlis çayırlık kavgası can aldı: 3 ölü
Mutki ilçesinde iki aile arasında ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
- 11.06.2022 - 05:44
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde Karataş ve Umaç aileleri arasında arazide ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Ağır yaralı 3 kişi de kurtarılamadı
Kavgada Meran ve Naif Karataş olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Özmen Karataş kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.