Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı

Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet’ suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bitlis, İstanbul, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleşti.

8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 akıllı cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.