Jandarma ekiplerince düzenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor...

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında; gözaltına alınan 12 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

"12 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor"

İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin bilgi veren Bitlis Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Bitlis merkez olmak üzere Aydın, Siirt, Muğla, Diyarbakır ve Muş illerinde eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon çerçevesinde yapılan ev ve iş yeri aramalarında 13 adet akıllı cep telefonu, 2 adet tuşlu cep telefonu, 17 adet sim kart, 4 adet hafıza kartı, 58 adet DVD, 4 adet kaset, 14 adet fotoğraf makinesi film rulosu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcılarının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Gözaltına alınan 12 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

Bitlis merkezli PKK operasyonu: 12 gözaltı VİDEO