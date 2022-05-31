Petrol
118.08
0.41%
Euro
17.5895
-0.43%
Dolar
16.3858
0.03%
Altın
970.92
-0.67%
Borsa
2547
0.79%
Bitcoin
524.429
4.42%
BTXN Coin
12.51
1.05%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 12 gözaltı

    Jandarma ekiplerince düzenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
    • 31.05.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 18:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 12 gözaltı

    Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor...

    Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyon kapsamında; gözaltına alınan 12 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

    "12 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor"

    İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin bilgi veren Bitlis Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

    "Bitlis merkez olmak üzere Aydın, Siirt, Muğla, Diyarbakır ve Muş illerinde eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon çerçevesinde yapılan ev ve iş yeri aramalarında 13 adet akıllı cep telefonu, 2 adet tuşlu cep telefonu, 17 adet sim kart, 4 adet hafıza kartı, 58 adet DVD, 4 adet kaset, 14 adet fotoğraf makinesi film rulosu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcılarının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Gözaltına alınan 12 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 12 gözaltı VİDEO

    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 12 gözaltı #1

    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 12 gözaltı #2

    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 12 gözaltı #3


    İlginizi Çekebilir

    Afyonkarahisar'da kum yüklü tır bariyerlere çarptı
    3. Sayfa

    Afyonkarahisar'da kum yüklü tır bariyerlere çarptı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Emziren annelere, sevindiren haber: Kanser riskini azaltıyor
    Sağlık

    Emziren annelere, sevindiren haber: Kanser riskini azaltıyor

    Görüş Bildir