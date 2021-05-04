Bitlis merkezli PKK operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis ve 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 9 GÖZALTI

Bitlis, Siirt, Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 3 akıllı cep telefonu, 3 sim kart ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.