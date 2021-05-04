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    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 9 gözaltı

    Bitlis ve 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 17:57
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    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 9 gözaltı

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

    4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 9 GÖZALTI

    Bitlis, Siirt, Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 3 akıllı cep telefonu, 3 sim kart ele geçirildi.

    Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 9 gözaltı #1

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