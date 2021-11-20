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    Bitlis'e mevsimin ilk karı düştü

    Sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışının akşam saatlerinde yerini kara bırakmasıyla kent beyaza büründü.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 18:20
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 18:27
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    Bitlis'e mevsimin ilk karı düştü

    Bitlis’te mevsimin ilk karı sokaklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

    Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, sonbahar renklerine bürünen ağaçların üzerinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

    Beyaz örtü ile kaplanan sokaklardaki araçlar da karın alında kaldı.

    YARINDAN İTİBAREN PARÇALI BULUTLU

    Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bugün karla karışık yağmur yağışı, yarından itibaren ise havanın parçalı bulutlu olacağı bildirildi.

    Bitlis'e mevsimin ilk karı düştü VİDEO


    Bitlis e mevsimin ilk karı düştü #1

    Bitlis e mevsimin ilk karı düştü #2

    Bitlis e mevsimin ilk karı düştü #3

    Bitlis e mevsimin ilk karı düştü #4

    Bitlis e mevsimin ilk karı düştü #5

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