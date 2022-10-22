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- Bitlis'ta sürüye kurtların saldırısı sonucu 55 koyun telef oldu
Bitlis'ta sürüye kurtların saldırısı sonucu 55 koyun telef oldu
Tatvan'da kurt saldırısına uğrayan sürüden 55 koyun telef olurken 47 koyun da yaralandı.
- 22.10.2022 - 20:59
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Eğritaş köyünde talihsiz bir olay yaşandı.
Köydeki çoban, koyunları yaylada otlattığı sıra sisin çökmesiyle birlikte sürüye kurt saldırdı.
Saldırı sonrası 10 farklı aileye ait 55 koyun telef olurken, 47 koyun da yararlandı.
Hayvan sahipleri yardım istiyor
İHA'nın haberine göre; hayvan sahipleri, yetkilerin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.