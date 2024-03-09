Bitlis'te 1 ayda 197 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı Düzensiz göç ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar kapsamında Bitlis'te şubat ayında farklı uyruklardan 197 kaçak göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

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İHA

Yurt genelinde düzensiz göç kapsamında düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanmaya devam ediyor.

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kaçak göçmenler tek tek yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim ediliyor.

Bu kez operasyonların adresi Bitlis oldu.

1 ayda 197 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te şubat ayı boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda 197 düzensiz göçmen yakalandı.

7 organizatör tutuklandı

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda kaçak göçmenlere yardım ve yataklık eden 7 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu kapsamda Bitlis Valiliği operasyonların detaylarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bitlis genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir"

“Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Bitlis merkez ve Tatvan ilçe kırsallarında ay ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 18 organizatör ile 174 Afganistan, 18 Suriye, 3 Bangladeş, 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 197 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 18 organizatör adli makamlara sevk edilmiş olup, 7 organizatör tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 197 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.” denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)