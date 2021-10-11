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Bitlis'te 2 otomobilden 29 kaçak göçmen çıktı

Bitlis'te 2 otomobilden 29 kaçak göçmen çıktı

Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki otomobilde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.