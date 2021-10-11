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- Bitlis'te 2 otomobilden 29 kaçak göçmen çıktı
Bitlis'te 2 otomobilden 29 kaçak göçmen çıktı
Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki otomobilde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.
- DHA
- 11.10.2021 - 18:29
- Güncelleme : 11.10.2021 - 18:45
Bitlis İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunun Sarıkonak köyü mevkiinde yol kontrolleri yaptı.
2 OTOMOBİLDE 29 KİŞİ
Durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Aramada, iki otomobilin içi ve bagaj kısmına balık istifi doldurulan Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı.
Bitlis'te 2 otomobilden 29 kaçak göçmen çıktı VİDEO
2 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
2 otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 sürücünün jandarmadaki sorguları sürüyor.