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    Bitlis'te 2 otomobilden 29 kaçak göçmen çıktı

    Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki otomobilde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 18:45
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    Bitlis'te 2 otomobilden 29 kaçak göçmen çıktı

    Bitlis İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunun Sarıkonak köyü mevkiinde yol kontrolleri yaptı.

    2 OTOMOBİLDE 29 KİŞİ

    Durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Aramada, iki otomobilin içi ve bagaj kısmına balık istifi doldurulan Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı.

    Bitlis'te 2 otomobilden 29 kaçak göçmen çıktı VİDEO

    2 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    2 otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı.

    Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 sürücünün jandarmadaki sorguları sürüyor.

    Bitlis te 2 otomobilden 29 kaçak göçmen çıktı #1

    Bitlis te 2 otomobilden 29 kaçak göçmen çıktı #2

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