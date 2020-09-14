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Bitlis'te 26 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan azılı hırsız yakalandı

Bitlis'te 26 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan azılı hırsız yakalandı

Yaptığı 11 hırsızlık olayı ile ilgili hakkında kesinleşmiş 26 yıl 25 gün hapis cezası bulunan zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, cezaevine gönderildi.