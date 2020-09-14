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- Bitlis'te 26 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan azılı hırsız yakalandı
Bitlis'te 26 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan azılı hırsız yakalandı
Yaptığı 11 hırsızlık olayı ile ilgili hakkında kesinleşmiş 26 yıl 25 gün hapis cezası bulunan zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, cezaevine gönderildi.
- DHA
- 14.09.2020 - 07:35
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 25 gün hapis cezası nedeniyle arama kararı bulunan M.Ş.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin teknik takibe aldığı M.Ş.A., polisin yaptığı yol kontrolü sırasında yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş.A., ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından Bitlis E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.