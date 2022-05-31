Bitlis’te 3 kadın hırsız, evden 150 bin TL’lik ziynet eşyası çaldı

Kimliği belirsiz 3 kadın hırsız, hurdacı aracıyla geldikleri bir evden ziynet eşyası çaldı. Kadınların yakalanması için jandarmaya koşan aile, şikayette bulundu.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi 3 hırsız, hurdacılık yapılan bir araçla Aydınlar beldesine geldi, kimsenin olmadığı Cakan ailesinin evine girerek nişanlı kızın ziynet eşyalarını çaldı.

Altınları çalınan nişanlı kızın babası Yusuf Cakan, hayvancılık ile uğraştıkları için evde olmadıkları sırada beldede görülen yabancı 3 kadının evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasında bulundu.

150 bin TL’lik altın gitti

İHA’ya konuşan baba Cakan, “Biz hayvancılıkla uğraştığımız için o esnada dışarıdaydık. Hırsızlar yatak odamıza kadar girerek bazanın altında olan nişanlı kızıma ait 150 bin TL’ye yakın altın bilezik, yüzük, saat ve küpesini çaldı. Hırsızlar bizim evden kaçarken komşularımız fark ediyor ancak hurdacı aracı kadınları alarak mahallemizi hızla terk ediyor.” dedi.

“Biz yandık başkaları yanmasın”

Hırsızlığı jandarmaya bildirdiklerini aktaran Cakan, “Haber verilmesiyle eve geldiğimde, kızımın takılarının olduğu yere baktığımda olmadığını fark ettim. Hemen jandarmaya haber verdim. Buradan rica ediyorum, üstü kapalı kasa ve üzerinde ‘Maraşlı’ yazısı bulunan araca dikkat ediniz, biz yandık başkaları yanmasın.” dedi.