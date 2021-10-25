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    Bitlis'te 48 göçmen minibüste yakalandı

    Minibüste yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 48 göçmen minibüste yakayı ele verirken, organizatörlük yaptığı iddia edilen sürücü de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 12:54
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    Bitlis'te 48 göçmen minibüste yakalandı

    Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bitlis-Van karayolunda uygulama gerçekleştirildi.

    Durdurulan minibüste, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 48 göçmen yakalandı.

    ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

    Organizatörlük yaptığı iddia edilen sürücü ise Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

    Göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

    Bitlis te 48 göçmen minibüste yakalandı #1

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