Bitlis'te 88 kaçak göçmen yakalandı

Adilcevaz ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde 88 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Çimenli yolu üzerinde kontrol noktası oluşturan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tırı durdurdu.

Tırın dorse kısmında yapılan aramada 85'i Afganistan ve 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 88 kaçak göçmen yakalandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüsü R.E. gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.





