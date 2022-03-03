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    Bitlis'te 88 kaçak göçmen yakalandı

    Adilcevaz ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde 88 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 18:28
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    Bitlis'te 88 kaçak göçmen yakalandı

    Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Çimenli yolu üzerinde kontrol noktası oluşturan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tırı durdurdu.

    Tırın dorse kısmında yapılan aramada 85'i Afganistan ve 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 88 kaçak göçmen yakalandı.

    ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    Araç sürücüsü R.E. gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    Bitlis te 88 kaçak göçmen yakalandı #1

    Bitlis te 88 kaçak göçmen yakalandı #2


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