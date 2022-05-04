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    Bitlis’te AFAD, çamura saplanan minibüsteki 50 kişiyi kurtardı

    Pancar toplamaya gittikleri minibüs dönüş yolunda çamura saplanınca mahsur kalan 50 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 04.05.2022 - 15:32
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    Bitlis’te AFAD, çamura saplanan minibüsteki 50 kişiyi kurtardı

    Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Çığır köyüne bağlı Ocaklı mezrasında, sabah saatlerinde pancar toplamaya giden 50 kişiyi taşıyan minibüs, dönüş yolunda çamura saplanınca uzun süre ilerleyemedi.

    Köylülerin tüm çabaları sonuç vermeyince, durum jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi.

    AFAD ekipleri, köylüleri kurtardı

    DHA’nın haberine göre; AFAD ekipleri, köylülerle birlikte aracı bulunduğu yerden çıkardı. Köylüler, kendilerine yardıma gelen ekiplere teşekkür etti.

    Bitlis’te AFAD, çamura saplanan minibüsteki 50 kişiyi kurtardı #1

    Bitlis’te AFAD, çamura saplanan minibüsteki 50 kişiyi kurtardı #2

    Bitlis’te AFAD, çamura saplanan minibüsteki 50 kişiyi kurtardı #3


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