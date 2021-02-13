Bitlis'te belediye başkanına saldırı: 3 yaralı

Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol, bir grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı.

Bitlis’in Mutki ilçesinde saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinde meydana gelen olayda, yapımı devam eden yeni belediye hizmet binasını ziyaret etmek üzere ilçe merkezinden geçen Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol, 10 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.

OĞLU VE GÜVENLİĞİ DE YARALANDI

Kısa sürede büyüyen olayda, Başkan Yol ve yanında bulunan oğlu Evrim Emre Yol ile koruma polis memuru E.A aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda, yerinden alınan Başkan Yol ve diğer yaralılar, tedavi için Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan Başkan Yol ve diğer yaralıların Bitlis Devlet Hastanesine sevk edileceği belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya karıştığı belirlenenlerden iki kişinin gözaltına alındığı ve diğer saldırganların yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, gerçekleşen saldırı sonrası ilçeye çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edilerek, ilçenin giriş ve çıkışı kontrol altına alındı.