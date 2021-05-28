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    Bitlis'te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı

    Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin çalıştırılamadığı Bitlis'te çiftçilerin imece usulü çeltik ekimi, havadan görüntülendi.
    • DHA
    • 28.05.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 15:12
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    Bitlis'te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı

    Bitlis'in Hizan ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karabastı köyünde yaşayanlar, çeltik üretimini ise geleneksel yöntemlerle yapıyor.

    Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen çiftçiler, imece usulü çalışıyor.

    SULAR, KANALLARLA TARLALARA ULAŞIYOR

    Engebeli arazilerde çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte yüksek rakımlı dağın dibinden çıkan doğal kaynak suyunu, el yardımıyla açtıkları kanallarla tarlalarına ulaştırıyor.

    PİRİNÇLER HEM TÜKETİLİYOR HEM DE SATILIYOR

    Köylüler, daha sonra  tarlalara girip, toprağı birlikte sürerek, küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor. Köylüler, hasat döneminde  biçtikleri çeltikleri, köydeki değirmenlerde öğüterek kabuklarında ayırdıkları pirinçleri hem kendileri tüketiyor hem de satarak geçimlerini sağlıyor.

    Bitlis'te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı VİDEO

    İŞİN ZORLUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

    Çeltik ekimi yapan Safter Tuz, kalitesiyle ünlü Karbastı pirincinin ekimine başladıklarını belirtti. Çok zorlu bir iş yaptıklarını belirten Tuz, “İlkbahar mevsimiyle birlikte pirinç ekiyoruz. Yaptığımız iş oldukça zahmetli. Dedelerimizden, babalarımızdan bu işi öğrendik. Başka bir yöntemi yok sürekli bu şekilde ekiyoruz. İmece usulü çalışıyoruz. Bütün köylüler sağ olsunlar geliyorlar yardımcı oluyorlar. Şu anda 15-16 kişi burada pirinç ekimi yapacağımız tarlayı hazırlıyoruz. Hem kendi yiyeceğimiz pirincimizi yetiştiriyoruz, hem de sattığımız pirinçle geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

    Bitlis te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı #1

    Bitlis te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı #2

    Bitlis te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı #3

    Bitlis te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı #4

    Bitlis te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı #5

    Bitlis te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı #6

    Bitlis te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı #7

    Bitlis te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı #8

    Bitlis te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı #9

    Bitlis te çiftçiler, imece usulü çeltik ekimine başladı #10

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