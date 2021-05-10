Bitlis'te denetimler devam ediyor: 329 bin 555 lira ceza kesildi

Bitlis'te denetimler devam ediyor: 329 bin 555 lira ceza kesildi

Bitlis'te tam kapanma kapsamında kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Tüm yurtta tam kapanma devam ediyor. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs'a kadar sürecek.

Kentte kapanma kurallarına uymayanlara göz açtırılmazken, ekiplerin denetimleri aralıksız devam ediyor.

POLİS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulunarak izin belgelerini sorguluyor. Ekipler, tedbirlere uymayanlara ise ceza uyguluyor. Kent genelinde birçok noktada denetimlerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşların kurallara riayet etmesi için çalışıyor.

95 KİŞİYE 329 BİN LİRA CEZA

29 Nisan'dan bu yana 'tam kapanma' sürecinde yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 95 kişiye toplamda 329 bin 555 lira, 9 iş yerine 31 bin 221 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs sabahına kadar ekipler, sıkı denetimlerini Tatvan genelinde sürdürecek.



