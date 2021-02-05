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    Bitlis’te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı

    Bitlis merkezli PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.02.2021 - 17:14
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    Bitlis’te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı

    Bitlis merkezli PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

    Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, “PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak ve yardım/yataklık yapmak” suçlarını işlediği belirlenen şahıslara yönelik Bitlis ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon icra edildiği belirtildi.

    OPERASYODA ELE GEÇİRİLENLER

    Açıklamada, “İcra edilen operasyon sonucu biri İstanbul’da olmak üzere 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 1 adet ruhsatsız Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 20 adet Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet 12 cal. fişek, 9 adet akıllı cep telefonu, 10 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 2 adet hafıza kartı, 1 adet el kamerası, 1 adet kamera kaseti ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir” denildi.

    Bitlis’te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı #1

    Bitlis’te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı #2

    Bitlis’te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı #3

    Bitlis’te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı #4

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