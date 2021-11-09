Bitlis'te gönüllü öğretmenler, atıl haldeki okulu eğitime kazandırdı

Sosyal medya aracılığı ile bir araya gelen ‘Renkli Rüyalar’ öğretmen grubu, Ahlat ilçesindeki Taşharman köyündeki atıl haldeki okulu yenileyerek eğitime kazandırdı.

Bitlis’te 2 yıl önce kente gelen öğretmenler, sosyal medya aracılığı ile bir araya gelerek ‘Renkli Rüyalar’ grubu oluşturdu.

Grubun üyeleri, imkanlarını ihtiyaç sahibi okulları yenilemek için seferber etti.

Kendi imkanlarının yanı sıra iş insanlarının da desteğiyle temin ettikleri malzemelerle ihtiyaç duyulan okullarda onarım çalışması yaparak zeka atölyeleri kuran öğretmenler, bu kadarla da yetinmedi.

ÇOCUKLAR İÇİN RENKLİ BİR ORTAM OLUŞTURULDU

Boş zamanlarında okullara giden öğretmenler, dersliklerin duvarlarına çizgi film karakterlerini ve zeka oyunları çizerek atıl durumdaki malzemeleri de boyayarak çocukların daha renkli ortamda eğitim görmelerini sağladı.

50 YILLIK OKUL YENİLENDİ

Bu kapsamda Ahlat'ın Taşharman köyüne giden öğretmenler, atıl durumdaki 50 yıllık okul binasını yenileyerek eğitime kazandırdı.