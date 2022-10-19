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    Bitlis'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

    Hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada; 1 kişi yaşamını yitirdi ve 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.
    • 19.10.2022 - 21:32
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    Bitlis'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

    Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Tatvan-Van karayolunun Küçüksu mevkisinde trafik kazası meydana geldi.

    Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 49 AZ 108 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen 34 PL 2172 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    DHA'Nın haberine göre; kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Hafif ticari araç ile otomobilin hurdaya döndüğü kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna konuldu.

    Bitlis te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı #1

    Soruşturma devam ediyor

    Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

    DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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