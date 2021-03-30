Bitlis’te havan mühimmatı imha edildi

Valiliğin açıklamasına göre, ele geçirilen mühimmat, Başsavcılığın talimatı üzerine yerinde kullanılamaz hale getirildi.

Bitlis kırsalında yürütülen operasyonda havan mühimmatı ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Bitlis merkez ilçesi Çeltikli köyü kırsalında bölücü terör örgütü tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

YERİNDE İMHA EDİLDİ

Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-18 Operasyonu başlatılmıştır.

Operasyon kapsamında; Çeltikli köyü kırsalında; taşlık alanda gizlenmiş vaziyette kullanılabilir durumda 1 adet 81 milimetre havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen havan mühimmatı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı alınarak yerinde imha edilmiştir." denildi.



