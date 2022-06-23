Bitlis'te husumetli aileler törenle barıştırıldı

2020 yılında Çalış ve Şaşmaz ailelerinden bir kişinin ölümüyle başlayan husumet, barış töreni ile sonlandırıldı. Törene Vali Oktay Çağatay ile birlikte çok sayıda isim katıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan Çalış ve Şaşmaz aileleri arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası husumet başlamıştı.

Bu husumet Nurtepe Mahallesi’nde bulunan Şeyh Masum Camisi'nde düzenlenen barış töreni ile sonlandırıldı.

Kur’an-ı Kerim okutulup ve dualar edilen törene Vali Oktay Çağatay da katıldı.



"Çok sayıda barış törenine katıldım"

Törende konuşan Vali Çağatay, "Ne yazık ki dönem dönem bizim çok üzüldüğümüz olaylar yaşanıyor. Tabii bu olayların daha ileriye götürülmesi bizi daha çok üzüyor. Bitlis’te görev yaptığım süre boyunca çok sayıda barış törenine katıldım.

Şimdi aileler büyüklük gösterdiler, tevazu gösterdiler. O günden bugüne kadar da Bitlis’in içinden ve dışından çok sayıda büyüğümüz, abimiz araya girdiler.

Bu çabayı gösterenlerden Allah gani gani razı olsun. Allah hepinizin hayrını kabul etsin ve eğer varsa başka aileler arasında devam eden husumet, onları bitirmekte bizlere nasip olsun." dedi.





Aile fertleri tören sonunda tokalaştı

Program sonunda iki ailenin fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçtikten sonra salavatlar eşliğinde tokalaştı.

Birçok isim törene katıldı

İHA'nın haberine göre, barış törenine Vali Oktay Çağatay ile birlikte; Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Güroymak Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, İl Müftüsü M. Faysal Geylani, kanaat önderleri, Çalış ve Şaşmaz aileleri ile vatandaşlar katıldı.



