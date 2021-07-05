Bitlis'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Bitlis'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı

İki otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Van-Bitlis yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 34 KH 0642 plakalı otomobil, yine sürücüsü öğrenilemeyen 3 AAB 676 plakalı otomobil ile çarpıştı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



