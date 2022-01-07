Bitlis'te ikna çalışması sonucu bir terörist teslim oldu

Terör örgütleri kapsamında sürdürülen çalışmalarda, bir terörist Şırnak Kara Hudur Sınır Kapısı'nda ikna yöntemiyle teslim oldu.

PKK/KCK terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi adına çalışmalar devam ediyor.

TERÖRİST İKNA ÇALIŞMASIYLA TESLİM OLDU

Bu kapsamda, Bitlis'te ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist, Şırnak Kara Hudut Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Btilsi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi müdürlüklerinin koordinesinde yapılan ikna faaliyetleri sonucu M.D. isimli şahıs dün saat 17.40 sıralarında Şırnak Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olmuştur. M.D, teşhis, ifade ile diğer iş ve işlemler için Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.