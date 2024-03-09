Bitlis'te kaçırdığı kızı ve ailesini katledip yakıplara karıştı

Bitlis’in Mutki ilçesinde kaçırdığı kızın evini basan şahıs, 3 kişi öldürdü 1 kişiyi de yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Mutki ilçesinde Muş'un Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde ikamet eden C.O., evli olmasına rağmen yaklaşık 1 yıl önce A.İ. isimli kızı kaçırdı.
Evi bastı
Ancak kızın ailesi bir süre sonra kızlarını bulup eve getirdi.
Bunun üzerine iki aile arasında başlayan husumet nedeniyle dün gece köye gelen C.O., ailenin yaşadığı evi bastı.
Baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Çıkan tartışma üzerine zanlının silahla ateş açması sonucu kaçırdığı kız A.İ., baba M.İ. ve oğlu N.İ., hayatını kaybetti.
Anne ağır yaralandı
Silahlı saldırı sırasında olay yerinde bulunan anne N.İ. ise ağır yaralandı.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Olay yerine gelen saplık ekipleri ağır yaralı N.İ.'yi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.
Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Ekipler çalışma başlattı
Jandarma, olayın ardından kaçan C.O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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