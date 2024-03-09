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Bitlis'te kaçırdığı kızı ve ailesini katledip yakıplara karıştı

Bitlis'te kaçırdığı kızı ve ailesini katledip yakıplara karıştı Kaçırdığı kızın evini basan şahıs, 3 kişiyi silahla vurarak öldürürken, 1 kişiyi ağır yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.