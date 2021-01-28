Bitlis'te kendisine saldıran köpekten böyle kurtuldu

Kaldırımda yürüyen adam, bir anda kendisine saldırmaya başlayan sokak köpeğini yumruklayarak durdurabildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Selçuklu Çarşısı’ndaki caddede yürüyen vatandaş, yanndan geçen sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.

O anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KENDİNİ KORUMAK İÇİN KÖPEĞİ YUMRUKLADI

Görüntülerde saldırıya uğrayan kişinin, köpekle kısa süreli boğuşma yaşadığı görüldü. Köpek aldığı yumruk darbelerinin ardından bölgeden uzaklaşırken, vatandaşın kolundan hafif şekilde yaralandığı ve saatinin parçalandığı öğrenildi.

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"ADAMIN YERİNDE ÇOCUK DA OLABİLİRDİ"

Olaya ilişkin konuşan esnaf Abdullah Akın, “Müşterilerle ilgilenirken dışarıdan bir ses duyduk. Hem köpeğin havlamasını hem de adamın bağırmasını duyduk. Dışarı çıktık en azından yardım edebiliriz diye. Çıkana kadar zaten olay bitmişti. Biraz korkutucuydu çünkü köpek de iri yarıydı. Çıktığımızda köpek adamın kolunu ısırmıştı. Bu durumda o çocuk olsa, başka biri olsa daha kötü sonuçlar olabilirdi.” diye konuştu.