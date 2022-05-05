Petrol
110.63
0.44%
Euro
15.74
0.54%
Dolar
14.85
0.78%
Altın
902.62
1.35%
Borsa
2472
1.69%
Bitcoin
590.869
1.44%
BTXN Coin
16.11
2.54%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Bitlis'te mahsur kalan inek, drone sayesinde kurtarıldı

    Güroymak ilçesi yaylasında arkadaşlarıyla drone uçuran ikili, bir ineğin hareketsiz durduğunu gördü. Alana giderek ineğin boynundaki ipin taşlara takıldığını gören arkadaşlar, ineği kurtardı.
    • 05.05.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'te mahsur kalan inek, drone sayesinde kurtarıldı

    Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Mazığ Dağı yamaçlarında bulunan yaylada drone çekimi yapan kişiler, sabit duran ineği fark etti.

    Umut Irmak ve Yunus Okay arkadaşlar, ineğin dakikalar boyu aynı iekilde kaldığını fark edince, drone'nu ineğin durduğu bölgeye gönderdi.

    Drone, ineğin boynundaki ipin taşa takıldığını ortaya çıkardı

    Gelen görüntüler sonrasında otlanırken ekinlere zarar vermesin diye ineğin boynuna takılan ipin taşa takıldığı için hareket edemediğini fark eden iki arkadaş, yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ineği kurtarmak için harekete geçti.

    Bitlis te mahsur kalan inek, drone sayesinde kurtarıldı #1

    İneği kurtarmak için harekete geçtiler

    İHA'nın aktarımına göre, kısa süre sonra ineğin mahsur kaldığı yere ulaşan iki arkadaş, ipi taşlara dolandığı için hareket alanı kısıtlanan ineği kurtardı.

    Durumu tesadüfen drone görüntüleri sayesinde fark ettiğini dile getiren Umut Irmak, ineğin mahsur kaldığını fark edince duruma kayıtsız kalamadıklarını söyledi.

    "İnek tamamen hareketsiz kaldı"

    İneğin boynundaki ipin bölgede bulunan iki ayrı taşa takıldığını ifade eden Irmak, ineğin tamamen hareketsiz kaldığını ve arkadaşıyla ineği kurtardıklarını kaydetti.

    Bitlis te mahsur kalan inek, drone sayesinde kurtarıldı #2

    Bitlis te mahsur kalan inek, drone sayesinde kurtarıldı #3

    Bitlis te mahsur kalan inek, drone sayesinde kurtarıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    İngiltere, İsveç ve Finlandiya'ya yardım edecek
    Dünya

    İngiltere, İsveç ve Finlandiya'ya yardım edecek

    İstanbul'da markette unuttuğu bayramlıkları çalındı
    3. Sayfa

    İstanbul'da markette unuttuğu bayramlıkları çalındı

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Görüş Bildir