Bitlis'te mahsur kalan inek, drone sayesinde kurtarıldı

Güroymak ilçesi yaylasında arkadaşlarıyla drone uçuran ikili, bir ineğin hareketsiz durduğunu gördü. Alana giderek ineğin boynundaki ipin taşlara takıldığını gören arkadaşlar, ineği kurtardı.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Mazığ Dağı yamaçlarında bulunan yaylada drone çekimi yapan kişiler, sabit duran ineği fark etti.

Umut Irmak ve Yunus Okay arkadaşlar, ineğin dakikalar boyu aynı iekilde kaldığını fark edince, drone'nu ineğin durduğu bölgeye gönderdi.

Drone, ineğin boynundaki ipin taşa takıldığını ortaya çıkardı

Gelen görüntüler sonrasında otlanırken ekinlere zarar vermesin diye ineğin boynuna takılan ipin taşa takıldığı için hareket edemediğini fark eden iki arkadaş, yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ineği kurtarmak için harekete geçti.

İneği kurtarmak için harekete geçtiler

İHA'nın aktarımına göre, kısa süre sonra ineğin mahsur kaldığı yere ulaşan iki arkadaş, ipi taşlara dolandığı için hareket alanı kısıtlanan ineği kurtardı.

Durumu tesadüfen drone görüntüleri sayesinde fark ettiğini dile getiren Umut Irmak, ineğin mahsur kaldığını fark edince duruma kayıtsız kalamadıklarını söyledi.

"İnek tamamen hareketsiz kaldı"

İneğin boynundaki ipin bölgede bulunan iki ayrı taşa takıldığını ifade eden Irmak, ineğin tamamen hareketsiz kaldığını ve arkadaşıyla ineği kurtardıklarını kaydetti.