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    Bitlis'te manda sürüsünün seyrine doyumsuz görüntüsü

    Bitlis’in Güroymak ilçesinde manda yetiştiriciliği önemli bir yer tutarken, meralardaki manda sürüleri ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.
    • 25.05.2022 - 10:03
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    Bitlis'te manda sürüsünün seyrine doyumsuz görüntüsü

    Bitlis'te bulunan Budaklı ve Gölbaşı köylerinde sayıları 11 bini bulan manda sürüsünün bir arada otlatılma görüntüleri görsel şölen sunuyor.

    İlçedeki köylerde yaşayan vatandaşların başlıca geçim kaynakları arasında gelen mandaların sütünden elde edilen kaymak ve yoğurt ise Türkiye’nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor.

    Görenlerin beğenisini topluyor

    Her gün meralara otlatılmak için çıkarılan mandalar, sıcaktan biraz olsun kurtulmak için bölgede bulunan suya girerek serinliyor.

    Yeşillik ve sulak alanlarda vakit geçiren manda sürüsünün ilerlerken oluşturduğu manzara ise ilçe sakinlerinin olduğu kadar ilçe dışından gelen turistlerin de beğenisini topluyor.

    Bitlis'te manda sürüsünün seyrine doyumsuz görüntüsü VİDEO

    Fotoğraf tutkunları bölgeye akın ediyor

    Öte yandan, bölgede sürünün ilerlerken oluşturduğu görsel şöleni izleyip kaydetmek isteyen fotoğraf tutkunları da bölgeye akın ediyor.

    Kartpostallık görüntülerin oluştuğu anlar ise havadan kaydedildi.

    Bitlis te manda sürüsünün seyrine doyumsuz görüntüsü #1

    Bitlis te manda sürüsünün seyrine doyumsuz görüntüsü #2

    Bitlis te manda sürüsünün seyrine doyumsuz görüntüsü #3

    Bitlis te manda sürüsünün seyrine doyumsuz görüntüsü #4

    Bitlis te manda sürüsünün seyrine doyumsuz görüntüsü #5


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