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    Bitlis'te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

    Bitlis'te takla atan otomobildeki Leyla Ölez hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 24.10.2021 - 18:10
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    Bitlis'te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

    Öğle saatlerinde Tatvan-Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda Kırkbulak köyü yakınında meydana gelen olayda, Hizan'dan Tatvan'a giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AAH 394 plakalı otomobil, takla attı.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

    Otomobildeki Leyla Ölez hayatını kaybetti, sürücü ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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