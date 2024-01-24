Bitlis'te otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Adilcevaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA

Bitlis'te Adilcevaz- Patnos kara yolunda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Özgür Keskin’in kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yöne giden Ahmet Fidan yönetimindeki tıra arkadan çarpıp, altına girdi.

Kazada, 28 yaşındaki Hasancan Hopoğlu ve 70 yaşındaki Vahap Hopoğlu hayatını kaybetti, sürücü Özgür Keskin de yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ölen 2 kişinin cesediyle yaralı Keskin araçtan çıkartıldı.

Özgür Keskin, ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cesetleri morga kaldırıldı

Ölen 2 kişinin cesedi de otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.

İlçede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan araca da yine ekipler müdahale etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)