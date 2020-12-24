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    Bitlis'te otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

    Tıra çarpan otomobilde bulunan 5 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 24.12.2020 - 16:11
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    Bitlis'te otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

    Bitlis-Diyarbakır karayolundaki Buzlupınar Tüneli'nde Engin Barış yönetimindeki 46 DJ 952 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki 65 DS 828 plakalı tıra arkadan çarptı.

    5 YARALI

    Otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüyle otomobildeki 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bitlis te otomobil tıra çarptı: 5 yaralı #1

    Bitlis te otomobil tıra çarptı: 5 yaralı #2

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