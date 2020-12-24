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- Bitlis'te otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
Bitlis'te otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
Tıra çarpan otomobilde bulunan 5 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 24.12.2020 - 16:11
Bitlis-Diyarbakır karayolundaki Buzlupınar Tüneli'nde Engin Barış yönetimindeki 46 DJ 952 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki 65 DS 828 plakalı tıra arkadan çarptı.
5 YARALI
Otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüyle otomobildeki 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.