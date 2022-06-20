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    Bitlis'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

    Bitlis'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yaşam savaşını kaybetti.
    • 20.06.2022 - 18:26
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    Bitlis'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

    Bitlis'in Beşminare Mahallesi’ndeki Ahmet Eren Bulvarı’nda meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 EB 653 plakalı Seat marka otomobil, 8 yaşındaki Cesur Karayakas'a çarptı.

    Hayatını kaybetti

    Ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İHA'nın haberine göre, kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bitlis te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti #1

    Bitlis te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti #2

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