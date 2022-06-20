Bitlis'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yaşam savaşını kaybetti.

Bitlis'in Beşminare Mahallesi’ndeki Ahmet Eren Bulvarı’nda meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 EB 653 plakalı Seat marka otomobil, 8 yaşındaki Cesur Karayakas'a çarptı.

Hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre, kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.