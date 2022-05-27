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    Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama

    Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı PKK/KCK operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • 27.05.2022 - 08:55
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    Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama

    Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar kapsamında Bitlis’in Tatvan ve Hizan ilçeleri ile Siirt ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    4’ü tutuklandı

    Operasyonlarda, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı.

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 7’si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama #1

    Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama #2


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