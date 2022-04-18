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    Bitlis'te polis, kontrol sırasında uyuşturucu yakaladı

    Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği yol denetiminde araçlar arandı. Aracından 2 kilo 16 gram uyuşturucu madde çıkan M.E., tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 09:22
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    Bitlis'te polis, kontrol sırasında uyuşturucu yakaladı

    Güvenlik güçlerinin yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

    Bitlis'teki polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve ticaretini yapanlara yönelik yeni bir çalışma yürüttü.

    İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü sırasında durdurulan araçta arama yaptı.

    2 kilo uyuşturucuyla yakalandı

    Aramada, 2 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili M.E. gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bitlis te polis, kontrol sırasında uyuşturucu yakaladı #1


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