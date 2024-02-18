Bitlis'te tefeci operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı Bitlis genelinde düzenlenen tefeci operasyonunda yakalanan 48 kişi gözaltına alındı.

DHA

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçunu işleyerek birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilen 53 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçesinde belirlenen 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

48 gözaltı

Operasyonlarda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 1 tabanca, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

5 şüpheli aranıyor

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki sorguları devam ederken ayrıca 5 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)