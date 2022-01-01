Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü kentte vatandaşlar evlerinde kaldı. Bazıları, araçlarını battaniyelerle kapattı.

Bitlis'te soğuk hava etkili oldu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Tatvan ilçesinin Rahva mevkiinde araçlar, ağaçlar, yollar, evler ve camlar tamamen buz tuttu.

VATANDAŞLAR DIŞARIYA ÇIKMIYOR

Termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği ilçede vatandaşlar, zorunlu haller dışında dışarıya çıkmıyor.

Etkili olan soğuk hava ve buna bağlı donmalara karşı bazı vatandaşlar, araçlarını korumaya almak için battaniye yöntemine başvurdu.

Bitlis'te termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi ViDEO

DONDURUCU SOĞUKLAR DEVAM EDECEK

Bu şekilde araçlarını dondurucu soğuklardan korumaya çalıştıklarını dile getiren vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle kentte zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Meteoroloji'ye göre, kentteki hava sıcaklığının önümüzdeki birkaç hafta daha, özellikle gece saatlerinde eksi 15 ile 20 dereceyi göreceği belirtildi.