Teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülmüş ve tuzaklanmaya hazır vaziyette amonyum nitrat ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanyeri köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda, 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-02 Operasyonu' başlatıldı.

100 KİLO AMONYUM NİTRAT BULUNDU

Teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla yürütülen operasyonda, toprağa gömülü bidonda tuzaklanmaya hazır 100 kilogram amonyum nitrat ile naylon brandaya sarılı 20 adet 4'lü pil bloku, iki akü ve 36 litre sıvı yağ ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise kullanılamaz hale getirildi.

Bitlis'te tespit edilen 100 kilo amonyum nitrat imha edildi