İki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralandı.

Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ve yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 12 YARALI

Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatanı kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yolcu otobüsünde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ise ulaşıma kapatıldı.

Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı VİDEO