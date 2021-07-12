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    Bitlis’te yola atlayan çocuğu araba çarptı

    Annesinin elinden kaçarak hızla yola atlayan çocuğa araba çarptı. Çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 09:34
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    Bitlis’te yola atlayan çocuğu araba çarptı

    Bitlis’in Tatvan ilçesinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir kız çocuğu, annesinin elinden kaçarak hızla yola atladı.

    O sırada seyir halinde olan bir araç küçük çocuğa çarptı.

    Çarpmanın da şiddeti ile çocuk yola savruldu, araç yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak durabildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Bölgeye ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    Küçük çocuğun hastanedeki tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bitlis’te yola atlayan çocuğu araba çarptı VİDEO

    Bitlis’te yola atlayan çocuğu araba çarptı #1

    Bitlis’te yola atlayan çocuğu araba çarptı #2

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