Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğu, saatler süren çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine hemen harekete geçen sağlık ekipleri, il özel idaresi ile birlikte koordineli çalışarak, paletli ambulansla Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünün Kapaklı mezrasına ulaştı.

Sobadan zehirlendiği belirlenen anne Vasfiye Dengiz, çocukları Elif, Muhammet, Ommet, Hayrunnisa ve Havvanur’a ilk müdahaleyi evde yapan sağlık ekipleri, aileye oksijen desteği verdi.

4 SAATTE HASTANEYE ULAŞILABİLDİ

Paletli ambulansla yola çıkan ekipler, yolun yarısında diğer ambulansa hastaların bir kısmını sevk etti.

2 ayrı ambulansla 4 saattin sonunda Bitlis Devlet Hastanesi’ne getirilen Dengiz Ailesi, burada tedavi altına alındı.

Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bitlis’te zehirlenen anne ile 5 çocuğu, 4 saatte hastaneye ulaştırıldı VİDEO



“BİR NUMARALI ÖLÜM SEBEBİ OLARAK BİLİNİYOR”

Gazetecilere açıklamalarda bulunan 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Murat Demir, “Soba zehirlenmeleri, zehirlenmeler içerisinde bir numaralı ölüm sebebi olarak biliniyor. Ciddi sonuçlar doğurabileceğini de düşünerek, yolu kapalı olan bölgeden hızlı bir şekilde hastalara ulaştık. Olay yerine vardığımızda hastaların sağlık durumlarının iyi, bilinçlerinin açık olduğunu gördük. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarımızda gerekli oksijen desteğini sağladık. Daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi’ne getirdik. Sağlık durumları iyi. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından hastalarımızı sağlık birimlerimize teslim ettik. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.