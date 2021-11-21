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    Bitlis'teki iki minibüste 63 Afgan yakalandı

    Jandarmanın durdurduğu iki minibüste Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.11.2021 - 15:29
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    Bitlis'teki iki minibüste 63 Afgan yakalandı

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunda kontrol noktasında 15’er kişilik iki minibüsü durdurup arama yaptı.

    Minibüslerde Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı.

    4 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

    Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 organizatör de gözaltına alındı.

    Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürürken, göçmenler Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

    Bitlis teki iki minibüste 63 Afgan yakalandı #1

    Bitlis teki iki minibüste 63 Afgan yakalandı #2

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