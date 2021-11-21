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- Bitlis'teki iki minibüste 63 Afgan yakalandı
Bitlis'teki iki minibüste 63 Afgan yakalandı
Jandarmanın durdurduğu iki minibüste Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.
- DHA
- 21.11.2021 - 15:29
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunda kontrol noktasında 15’er kişilik iki minibüsü durdurup arama yaptı.
Minibüslerde Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı.
4 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 organizatör de gözaltına alındı.
Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürürken, göçmenler Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.