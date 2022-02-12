Bitlis'teki patlamada gazi oldu, zor günleri eşinin desteği ile atlattı

Bitlis'teki patlamada gazi oldu, zor günleri eşinin desteği ile atlattı

Evlendikten 1 ay sonra EYP patlamasıyla sağ bacağını ve kolunu kaybeden Serkan Güney, zor günleri eşinin desteği ile atlattı. Güney, “Önce vatan aşkı, vatan olmazsa aşk yaşayamazsınız” dedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 6 yıl önce hayatlarını birleştiren Fatmanur ile Serkan Güney çifti, bir ay sonra hayatlarının en zor gününü yaşadı.

1 Eylül 2016'da Bitlis Tatvan'da operasyonda teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 17 kişilik timdeki Uzman Çavuş Serkan Güney, sağ ayağını diz üstünden, sağ kolunu da dirseğinden kaybetti.

EŞİNİN DESTEĞİ İLE MORAL BULDU

Önce hayata tutunan, ardından zorlu tedavi sürecinin ardından eşinin ve ailesinin desteğiyle moral bulup protez yardımıyla adımlar atıp yürüyen 27 yaşındaki Güney, “Yemeğimin yedirilmesini, bakımımı her zaman eşim yaptı. Anneme, kardeşlerime yaptırmak istemedi. Sağ olsun her zaman destekçim oldu.” dedi.

“SAĞ AYAĞIN SAĞ KOLUN OLURUM DEDİ”

O günlerde zor bir duruma düştüğü için eşine kendisinden ayrılmayı düşünmesi durumunda kırılmayacağını söylediğini ancak aldığı yanıtla hayata daha da bağlandığını anlatan Güney, “Eşime, ‘gönül koymam, darılmam' dedim. ‘Kesinlikle seni bırakmam. Sağ ayağın, sağ kolun olurum' dedi. Bu sözlerle yanımda olması bana daha çok güç verdi.” diye konuştu.

“ÇOK ŞÜKÜR YANIMDA, HAYATTA”

Patlamayı duyar duymaz gittiği hastanede acısını paylaşmaya çalışan görevlilere “Yeter ki yaşasın. Ben onun ayağı, kolu, bacağı olurum. Yeter ki nefes alsın.” dediğini hatırlatan Fatmanur Güney ise “Çok şükür yanımda, hayatta. Çok şükür oğlumuzla beraber mutluyuz.” şeklinde konuştu.

“VATAN OLMAZSA, AŞK YAŞAYAMAZSIN”

Patlamadan 3 yıl sonra, Güney çifti dünyaya gelen çocuklarına Kılıçarslan adını verdi. Sevgililer Günü olan 14 Şubat'ın aynı zamanda eşinin doğum günü olduğuna değinen Serkan Güney, eşine duyduğu sevgiyle birlikte vatan aşkının da öncelikleri arasında olduğunun altını çizerek, “Önce vatan aşkı. Vatan olmazsa aşk yaşayamazsınız. Aşkı hissedemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Kentteki şehit aileleri ve gazilerle sürekli görüşen Güney çifti, ayrıca şehitliğe de ziyarette bulunarak şehitlerin mezarların başında dua etti.